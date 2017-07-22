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İzmit'in festivali renkli başladı

İzmit Belediyesi tarafından bu yıl Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 8 Temmuz’da düzenlenen 9. Pişmaniye Festivali'nin, İzmit bölümü başladı.

İzmit'in festivali renkli başladı

22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:30

Osmanlı döneminde İzmit’te üretilen ‘saray tatlısı’ pişmaniyenin tanıtılması amacıyla her yıl yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen festivalin, bu yılki İzmit ayağında Fethiye Caddesi'nde mehteran gösterisi eşliğinde pişmaniye çekildi ve vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Törene, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemric, Moldova Gagauz Çadır Lunga Belediye Başkanı Ivan Kurdov, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

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PATENTİ ALINDI

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Pişmaniyemizin patentini aldık, İzmit’e aittir. Pişmaniyenin şarkısını, klibini, heykelini, pişmaniye ile ilgili her şeyi yaptık. Pişmaniye ile ilgili her yıl pişmaniye üreticilerimizi yurt dışına götürüp orada iş imkanı sağlamalarını amaçladık. Onların orada iş yapmalarını, pişmaniyeyi tanıtmalarını sağlıyoruz. Bunun anlamı şehre daha çok katma değer, daha fazla istihdam gelmesi, daha fazla işçi çalıştırılmasıdır. Ülkemizin diğer yerlerinde pişmaniye çektik. Ağrı Diyadin merkezde pişmaniye çektik, kendi ellerimizle orada ki halkımıza yedirdik. Pişmaniye sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim derdimiz bu şehrin çok daha çağdaş ve yaşanabilir bir şehir olarak gelecek nesillere emanet edilmesidir. Son bir yıldır dışarıdan ve içeriden bölücüler, Türkiye düşmanları, ülkemize saldırdılar. Yurdumuzun, Güneydoğu bölgelerinde şehitler verdik. 15 Temmuz’da bir şeyi gösterdi ki; bu millet bu ülkenin, ne özgürlüğünü, ne birlik beraberliğini, nede Güneydoğu’nun bir karış toprağını vermeye niyeti yok” dedi.

 

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BOSNA'DA 15 TEMMUZ PARKI

Çadır lunga Belediye Başkanı Ivan Kurdov ise, “Bugün İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın daveti üzerine, onun sayesinde sizlerle bir aradayız. İzmit ile iyi bir dostluğumuz var. İzmit Belediyesi 6 yıl önce şehrimize spor alanı yaptı ve bir çok vatandaşımız buradan faydalandı. Bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandu
Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemric, “İzmitli kardeşlerimize spor kompleksini hediye ettikleri için teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gibi felaket olacak bir günde gösterdiğiniz güçlü duruş için bu parkın adını 15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkı ilan ettik. Bosna halkına göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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