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İzmit'in Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümünde Şehitlerimiz Anıldı

Vali Seddar Yavuz, 28 Haziran İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü münasebetiyle Bağçeşme Şehitliğini ziyaret edip, kabirlerine karanfiller bırakarak dualar etti.

İzmit'in Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümünde Şehitlerimiz Anıldı

29 Haziran 2021 Salı 12:05

Bağçeşme Şehitliğine yapılan ziyarette Vali Seddar Yavuz’a Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Yaşar Çakmak, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Müftüsü Sinan Cihan, davetliler, gazilerimiz ve şehit yakınları eşlik etti. 


İlk olarak şehitlerimiz  için  Kur’an-ı Kerim okunarak, duaları yapıldı.

 

Duaların yapılmasının ardından Vali Seddar Yavuz,  beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte şehitlerimizin kabirlerine karanfiller bıraktılar. Karanfil sunumu esnasında Şehidimiz Kara Pilot Kıdemli Üsteğmen Selahattin Şen’in Babası ile kısa bir sohbet eden ve taziye dileklerini ileten Vali Seddar Yavuz; “Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz, devlete nazlanma hakkı olan insanlarsınız. En sevdiğini en kıymetlisini vatan için feda edenlersiniz. Allah sizlerden razı olsun, evlatlarınızla Cennette buluştursun.” dedi

 

Vali Seddar Yavuz, programa katılan gazilerimiz, şehit aileleri ve yakınları ile bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu, onlarla yakından ilgilendi.

 

Sözlerine başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anarak başlayan Vali Yavuz, basına yaptığı açıklamalarında şunları söyledi: “Aziz Türk milleti tarih boyunca hep dimdik ayakta, özgürlüğüne, bağımsızlığına aşık ve bu uğurda başta canı olmak üzere bütün fedakarlıkları ortaya koymuş, dünya üzerindeki birkaç büyük milletten biridir. Büyük bir imparatorluk kurmuş, dünyanın son evrensel ve emperyal imparatorluğunun sahibi olan bir millet olarak hür ve bağımsız yaşama azim ve iradesini bundan 100 yıl önce tekrar ortaya koymuş, 1919’da başlayan milli mücadeleyi zaferle sonuçlandırmıştır. Bu mücadele verilirken milletimiz büyük acılar yaşamış, zulme ve işkenceye maruz kalmıştır. Bu nedenle tarihimizi iyi okumalı, ders almalı, bir daha bu durumlara düşmemek için milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Hepimizin farklı siyasi düşünceleri olabilir ama ortak paydamız; Ay Yıldızlı Al Bayrağımız, Aziz Türk Milletimiz, vatanımız ve inancımızdır. Dolayısıyla milletleri millet yapan değerlerin her bir manzumesine sımsıkı sarılmalıyız. İşte bugün itibariyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma sevdamızı sürdürüyoruz. Türkiye bugün yüz yıl öncesiyle kıyaslanmayacak ölçüde başarı elde etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, diriliş ve kıyama kalkma aşamasına gelmiştir.”

Eskiyi bir daha yaşamamak için birlik ve beraberliğimizi korumanın önemine değinen Vali Yavuz;” Anlaşmazlıklarımızı nezaketle ve zarafetle çözmeliyiz çünkü dün masal değildir, hikaye ve roman hiç değildir; dün, ders alınmak için, tekrar etmemesi için ve mücadele için vardır. Bu vesileyle Milli mücadelemizin Muzaffer komutanı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Günlük 60 Bin Aşılama Yapabilecek Kapasiteye Sahibiz

Aşı yapılma sürecindeki sıkıntılara değinen Vali Yavuz, pandemi süreci hakkında da bilgiler verdi: “Aşılama çalışmalarıyla ilgili çok büyük gayret gösteriyoruz. Şuanda günlük 60 bin aşılama yapabilecek kapasiteye sahibiz. Dünya aşı yapıyor, bilim insanları aşı yapılmasını söylüyor fakat hala bir karşı propaganda yapılmaya devam ediliyor. Peki aşımızı olmazsak nasıl normalleşeceğiz? Eylül ayında çocuklarımız okula gidemezse, esnafımızı kepenklerini açamazsa sorumlusu kim olacak. Buradan Kocaelili kardeşlerimize çağrıda bulunuyorum; lütfen en kısa zamanda aşınızı olun. Yeterli aşımız var. Hepinizden beklentimiz toplumumuzun bu konuda teşvik edilmesidir.” dedi.   





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