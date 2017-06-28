İzmit'in kurtuluşunun 96. yılı kutlandı İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ıncı yıldönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi Kaynak: İzmit'in kurtuluşunun 96. yılı kutlandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 22:38

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.İzmit Kültür Tepesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'nın önünde düzenlenen törene, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sporcular katıldı. Anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan törende yaptığı konuşmada, "Anadolu Müslüman Türklere yurt olduğundan itibaren sürekli bir mücadele, sürekli bir savaş ve işgal sahnesi olmaya çalışıldı. İşte onlara bir tanesi kurtuluş mücadelesi sırasındaydı. Vatanın her bir yanı değişik emperyalist Avrupa ülkeleri tarafından işgal edilirken şehrimiz de maalesef Yunan, İngiliz ve Fransızlarla işgal edilmişti. Ve başı çeken Yunan güçleri İzmit halkına, masum insanlara katliamlar, zulümler yapmıştı. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Başta başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu ve İzmit en güzel şekilde vatanını, bayrağını, namusunu, devletini koruyacaktı, toprağını, ezanını koruyacaktı ve öyle oldu. Fatma Seher, İpsiz Recep, Yahya Kaptan aslanlar gibi öne geçti ve bir anlamda Kocaeli'nin Çanakkale'si olan Servetiye geçilmez oldu. Peş peşe Anadolu'dan zaferler geldikçe buradaki kahramanlar da arttı. Mücadele kıyasıya oldu ve 28 Haziran'da artık son Yunan da nefesini tutarak arkasında 'İlk hedefiniz Akdeniz' diyen Mustafa Kemal'in askerlerine burayı teslim etti" dedi. Kaynak: İzmit'in kurtuluşunun 96. yılı kutlandı