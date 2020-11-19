İzmit’te 4,5 Kilometrelik Yolun Asfaltına Başlandı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, İzmit Çarşıbaşı caddesinden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere güvenli, kolay ve konforlu ulaşımı sağlayacak 4.5 km’lik 3 şeritli yolun ilk sıcak asfalt serimine katıldı. “Milletimize hizmet için varız” diyerek Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve teknik ekipten çalışma hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “Hedefimiz, derdimiz, gayemiz milletimize hizmettir” açıklamasını yaptı.

“ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK VE KONFORLU HALE GETİRECEK”

Tüm altyapı çalışmaları tamamlanmasının ardından asfalt serim çalışmalarına başlaması nedeniyle bölgede inceleme gerçekleştiren Başkan Büyükakın, çalışanlara da kolaylıklar diledi. “Kocaeli’mizin ve İzmit’imizin güzel insanlarına en güzel hizmeti yapmak için eser üretiyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Dört buçuk kilometrelik yolumuzun vatandaşlarımızın hayatına konfor katacak. Milletimize hizmet ederek kentimizin gelişmesine ve vatandaşımızın hayatına değer katmayı sürdüreceğiz. Bugün asfaltlama çalışmasına başladığımız bu yolumuz köylerimize kadar geniş bir alana ulaşımı kolaylaştıracak ve konforlu hale getirecek” şeklinde konuştu.

“İZMİT’İMİZE GÜZEL BİR ESER DAHA KAZANDIRACAĞIZ”

“Hemşerilerimize hizmet son durağı olmayan bir yolculuktur” vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Çarşıbaşı caddesinden bölge köylerine ulaşımı daha sağlıklı sağlayacak yolumuz tamamlandığında İzmit’imize güzel bir eser daha kazandıracağız. Hizmet üretme yolculuğumuza asla ara vermeden devam edeceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.





























