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İzmit’te Altyapı Projesi Başladı

13 mahallede çalışma yapılacak.Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesinde altyapı projesine başladı

İzmit'te Altyapı Projesi Başladı

24 Nisan 2021 Cumartesi 11:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesinin muhtelif bölgelerinin altyapı hatlarını yenilemek, yeni yerleşim alanlarının altyapı eksiklerini gidermek için hazırladığı projede boru imalat çalışmalarına başladı. Alikahya Fatih Mahallesi’nde başlanılan çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı 13 mahallede toplam 39,2 km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı hattı ile dere ıslahı çalışmaları gerçekleştirilecek.

 

ALTYAPI ÇALIŞMALARI

İzmit ilçesinin muhtelif mahallelerinin altyapı eksikliklerini gidermek için hazırlanan ”İzmit İlçesi 2021 Yılı Muhtelif İçme suyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islahı İnşaatı” projesinin ihalesi geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. İhale sürecinin onaylanmasının ardından çalışmaları gerçekleştirecek yüklenici firma ile sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı. Firmanın şantiye kurma sürecinin ardından içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının imalat çalışmaları Alikahya Fatih Mahallesi Kavanium - Brisa mevkiinde başladı. Ayrıca, Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Çubuklubala Mahallesinde içme suyu hattı boru döşeme çalışmaları yapılıyor.

 

13 MAHALLE’DE ÇALIŞMA ALTYAPI

İSU Genel Müdürlüğü, proje  kapsamında İzmit ilçesine  bağlı Şirintepe, Alikahya Atatürk, Alikahya Fatih, Veliahmet, Serdar, Yeşilova, Sanayi, Cumhuriyet, Kadıköy, Çayırköy, Kulmahmut, Çubuklu Bala ve Karabaş mahallelerine bağlı bazı cadde ve sokaklarda içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı imalatları gerçekleştirilecek.

 

4 MAHALLEDE DERE ISLAHI

Ayrıca, Alikahya Atatürk ve Fatih Mahalleleri ile Veliahmet ve Serdar Mahallelerinde dere ıslahı çalışması gerçekleştirilecek. Derelerin düzenli akışlarının sağlanması ve yerleşim alanları ile insan sağlığını tehdit oluşturmaması için 4 ayrı yerde toplam 1.4 km uzunluğunda ıslah yapılacak.

 

24 MİLYON LİRA YATIRIM

2022 yılı Eylül ayında tamamlanması hedeflenen proje kapsamında yapılacak çalışmalarda 13 mahallede toplam 30,5 km uzunluğunda içmesuyu hattı, 2,1 km uzunluğunda kanalizasyon hattı, 5,2 km uzunluğunda yağmursuyu hattı ve 1,4 km uzunluğunda dere ıslahı olmak üzere toplam 39,2 km uzunluğunda altyapı çalışmaları yapılacak. Projede kullanılacak içmesuyu boruları İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Altyapı nedeniyle bozulan yolların üstyapı çalışmalarının da yapılacağı projenin, kurum tarafından karşılanan içmesuyu boruları ile birlikte, yatırım maliyeti 24 milyon lira olacak.














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