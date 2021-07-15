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İzmit’te Bulunan Yaralı Ebabil Kuşu Ormanya’da Tedavi Edilecek

İzmit ilçesinde esnaflar tarafından bulunan yaralı Ebabil kuşu, Büyükşehir ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Ormanya’ya götürüldü.

İzmit'te Bulunan Yaralı Ebabil Kuşu Ormanya'da Tedavi Edilecek

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:29


7 gün 24 saat vatandaşın hizmetinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zor durumda olan insanlar kadar hayvanların da yanında oluyor. İzmit ilçesinde çarşı esnafı tarafından bulunan yaralı Ebabil Kuşu, tedavi edilmesi için Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya götürüldü.

 

ÇARŞI ESNAFI FARK ETTİ

Bugün akşam saatlerinde İzmit çarsı esnafından vatandaşlar, kaldırım üzerinde uçamayan ve yaralı bir kuş olduğunu fark etti. Durumun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilmesi akabinde bölgedeki zabıta ekipleri, olay yerine gitti.

 

ORMANYA’DA TEDAVİ EDİLECEK

Esnaflar tarafından zabıta ekiplerine teslim edilen yaralı ebabil kuşu, Ormanya’ya teslim edildi. Ormanya’daki uzman veteriner hekimleri tarafından tedavi edilecek ve tüm bakımları yapılacak yaralı Ebabil kuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak.











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