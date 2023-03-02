İzmit'te Her Ay 30 Ton Cam Atık Dönüştürülüyor

- İzmit Belediyesi, her ay 30 ton cam atığı geri dönüşüme kazandırıyor.

- İzmit Belediyesi, her ay 30 ton cam atığı geri dönüşüme kazandırıyor.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında bulunan cam kumbaralar sayesinde tonlarca cam atık topluyor. Ekipler her ay kumbaralarda biriken 30 ton cam atığı toplayarak, geri dönüşümünü sağlıyor. Kent geneline konulan 170 cam kumbarası geri dönüştürülerek, farkındalık oluşturuluyor. Kumbaralardan toplanan cam atıkların yanı sıra sokaklara gelişi güzel bırakılan cam atıklar da toplanarak, çevre kirliliği önleniyor.

İHA