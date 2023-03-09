İzmit'te Öğrencilere Çevre Bilinci Aşılanıyor

- İzmit Belediyesinin öğrencileri geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlediği Okullar Arası Atık Toplama Yarışması bu yıl da devam ediyor. Yarışma çerçevesinde dereceye giren ilk 3 okula çeşitli hediyeler verilecek.

- İzmit Belediyesinin öğrencileri geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlediği Okullar Arası Atık Toplama Yarışması bu yıl da devam ediyor. Yarışma çerçevesinde dereceye giren ilk 3 okula çeşitli hediyeler verilecek.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün her yıl periyodik olarak düzenlediği Okullar Arası Atık Toplama Yarışması sürüyor. 3 Ekim'de başlayan ve 5 Mayıs'a kadar devam edecek olan yarışma çerçevesinde atık toplayan her okul yarışmaya dahil ediliyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ödül töreninin yapılacağı yarışma çerçevesinde dereceye girecek ilk 3 okula çeşitli hediyeler verilecek. Her yıl düzenlenen yarışma ile ambalaj, tekstil, elektronik atıklarını ve atık pilleri düzenli şekilde toplayıp, çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanmak, öğrencilere çevre bilinci aşılamak, daha temiz ve yaşanabilir İzmit hedefleniyor.













İHA