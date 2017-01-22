İzmit'te trafik kazası: 1 yaralı

İzmit'te trafik kazası: 1 yaralıKocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 22 Ocak 2017 Pazar 14:57 Alınan bilgiye göre, Alikahya yan yolda Esra Ocak idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca ve tel örgülere çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü Ocak, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü. KOCAELİ (AA) Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş