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İzmit'te trafik kazası: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İzmit'te trafik kazası: 1 yaralı

22 Ocak 2017 Pazar 14:57

Alınan bilgiye göre, Alikahya yan yolda Esra Ocak idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca ve tel örgülere çarptı.


Kazada hafif yaralanan sürücü Ocak, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

KOCAELİ (AA) 
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