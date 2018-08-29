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İzmit'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

İzmit'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İzmit'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:29

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Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda kent merkezine doğru giden Kuveyt vatandaşı turist Waleed Hasan Aly Ebraheem yönetimindeki 41 HJ 793 plakalı otomobil, bir alışveriş merkezine girmeye çalışan Ahmet Çarkı idaresindeki 16 KP 906 plakalı hafif ticari araca çarptı.



Kazada, ilaç taşıyan hafif ticari araç yan yatarken otomobil ise yola savruldu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yan yatan araçta mahsur kalan sürücü Ahmet Çarkı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın şokunu yaşayan Waleed Hasan Aly Ebraheem ile eşi Anud, çocuklarına sarılarak ağladı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yoldaki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. 



AA
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