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İzmit'te yağış başladı

Meteoroloji'nin günlerdir uyarısı yaptığı yağış, İzmit'te kendini göstermeye başladı.

İzmit'te yağış başladı

22 Eylül 2017 Cuma 09:43

 Meteoroloji günler öncesinden beri ilimiz için yağmur uyarısında bulunuyordu. Gelen son rapora göre beklenen yağış yarın sağanak şekilde kentimizi etkisi altına alacaktı. Ancak beklenen sağanak yağış bugün akşam saatlerinden itibaren İzmit'te etkisini gösterdi. Umuttepe gibi yüksek kesimlerde zaman zaman dolu yağışı da etkili olurken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. İlimizde yarın daha da kuvvetli yağması beklenen sağanak yağışın olumsuz etkilerine karşı meteoroloji, tedbir alınması konusunda uyarıyor.
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