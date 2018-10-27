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İzmit'te zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

İzmit'teki zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

İzmit'te zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

27 Ekim 2018 Cumartesi 09:45

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Kuruçeşme mevkisinde, 2 tır, minibüs, kamyonet ve 6 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarında sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan 16 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, araçların kaldırılması ve yola dökülen yağ ile akaryakıtın temizlenmesinin ardından 1,5 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. 




AA
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