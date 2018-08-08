banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit’teki Sinek Salgını Mecliste

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, İzmit’te son zamanlarda iyice artan sivrisinek salgınını ve Zika virüsü tehdidini meclise taşıdı

İzmit'teki Sinek Salgını Mecliste

08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:54

banner346
TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, son günlerde artan sivrisinekler yüzünden İzmitlilerin yaşadığı kâbusu ve Zika virüsü tehdidiyle ilgili soru işaretlerini hazırladığı soru önergesiyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya iletti.

ZİKA VİRÜSÜ VAR MI?

Artış gösteren sivrisinekler yüzünden İzmitlilerin tam bir kabus yaşadığını dile getiren CHP Milletvekili Hürriyet şunları kaydetti; “Sivrisinek ısırıkları bilinen sinek ısırığı semptomlarından farklılıklar göstermektedir. Şimdiye kadar kırmızı şişlik ve bir günde geçer şekilde bilinen sivrisinek ısırıkları bu yaz itibariyle yerini şişerek moraran ve günlerce geçmeyen enfeksiyonlara dönüşmüştür. Söz konusu bu sivrisinek ısırıkları yüzünden çoğu çocuk olmak üzere pek çok vatandaş hastanelik olmuştur. Sadece çıplak deriyi değil, kıyafet üzerinden dahi ısırabilen bu sivrisineklerin zika virüsü taşıdığı endişeleri yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenen ve Sağlık Tehditleri Erken Uyarı Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan raporda Kocaeli’den Orta Anadolu’ya yayılacağı belirtilen Zika virüsüne karşı alınan önlemler ise henüz bilinmemektedir”

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ilettiği sorular;

İzmit’te başlayan ve artarak devam eden sivrisinek baskınına karşı Bakanlığınız tarafından bir önlem alınacak mıdır? 
Son dönemde adı geçen Zika virüsü İzmit’te bir tehdit unsuru oluşturmakta mıdır?
Sivrisinek enfeksiyonu sebebiyle İzmit’te hastanelere kaç vatandaş başvurmuştur?
Zika virüsüne karşı ne gibi önlemler alınacaktır?

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
ChpFatma Kaplan HürriyetSivrisinekKocaeliMeclisGebzeGebze Gazetesi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Demirci, Yaz Okullarını Ziyaret Etti Başkan Demirci, Yaz Okullarını Ziyaret Etti
Darıca Tenis Altyapısı Güçleniyor Darıca Tenis Altyapısı Güçleniyor
Başsavcı Kurt, Karaosmanoğlu’na Veda etti Başsavcı Kurt, Karaosmanoğlu’na Veda etti
“Ülkemizin Önünü Kesmek İstediler” “Ülkemizin Önünü Kesmek İstediler”
Sivrisineklere Amansız Mücadele Sivrisineklere Amansız Mücadele
Büyükşehir Muhtarlarla Biraraya Geldi Büyükşehir Muhtarlarla Biraraya Geldi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Başkan Demirci, Yaz Okullarını Ziyaret Etti
Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, yaz okullarını ziyaret etti.

Haberi Oku