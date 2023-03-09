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Jandarma Özel Günde Depremzede Kadınları Unutmadı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depremzede kadınlara yönelik özel etkinlik düzenlendi.

Jandarma Özel Günde Depremzede Kadınları Unutmadı

09 Mart 2023 Perşembe 13:23



  İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde geçici ya da kalıcı olarak ikamet eden depremzede kadınlara sosyal destek sağlamak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla etkinlik düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından bulundukları ikametlerden araç ile alınan kadınlar ve çocuklar, İl Jandarma Komutanlığı'na ait sosyal tesiste düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı'nın eşi Hilal Kapancı da katıldı. Hilal Kapancı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amiri Astsubay Kıdemli Üstçavuş Şenay Soylu masaları tek tek gezerek, depremzede kadınlar ile sohbet etti. 
  
 "Çaresizliğine bir nebze olsun çare olmak için çalıştık, çabaladık" 
 Programda konuşma yapan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Şenay Soylu, "6 Şubat sabahı ülke olarak karanlığa uyandık. Çoğumuz kabus olduğuna inandık. Sizler deprem bölgesinde o çaresizliği yaşarken, bizlerde çaresizliğine bir nebze olsun çare olmak için çalıştık, çabaladık. Çok canımız gitti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, aslında tüm vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaramız çok, yaramız derin. Biz 1999 depremini yaşamış bir il olarak biliyoruz ki, bu yaralar hep beraber, el ele, gönül gönüle hareket ettiğimiz de sarılacak. 1999 yılında sizler bize yardım eli uzattınız, şimdi de sıra bizde" dedi. 
 Tüm kadınlar gününü kutlayan Soylu, "Biz biliyoruz ki, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun" diye konuştu. 
  
 KADES anlatıldı  
 Yemek programının ardından Şenay Soylu, kadınlara aile içi ve kadına yönelik şiddettin önlenmesine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Kadınların KADES uygulamasını nasıl kullanmaları ve neden kullanmaları gerektiğini anlatan Şenay Soylu, "Tamamen ücretsiz olan bu uygulama, kadınlarımızın kendini güvende hissetmesi için tasarlandı. Bu uygulamayı kullanmak için şiddet mağduru olmanıza gerek yok. Kendinizi güvende hissetmediğiniz her an bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Sizden rica ediyorum, telefonlarınıza bu uygulamayı indirin" şeklinde konuştu.  






                                


İHA
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