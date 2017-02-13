JASON HORNADY TÜRKİYE'de AVLANDI!

Türk polisine 223 kalibre mermi üreten ve dünyanın en büyük mermi ve fişek üreticilerinden kabul edilen Hornady Manufacturing Company'nin dolar milyarderi sahibi Jason Hornady, av turizmi kapsamında Türkiye'nin Niğde ilini ziyaret etti.

Caprinae tur şirketi ile av turizmi kapsamında ülkemize gelen Jason Hornady, turunu Avfest Dergisi'ne gerçekleştirdiği ziyaretle ve özel bir röportajla tamamladı. Bunun yanında Hornady'e hayranlık duyduğunu belirttiği Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi tarafından üretilen Ventus marka süperpoze bir de av tüfeği hediye edildi.