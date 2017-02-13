GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

JASON HORNADY TÜRKİYE'de AVLANDI!

Türk Polisinin Mermi Üreticisi Jason Hornady Türkiye'de Avlandı

JASON HORNADY TÜRKİYE'de AVLANDI!

13 Şubat 2017 Pazartesi 13:28


Türk polisine 223 kalibre mermi üreten ve dünyanın en büyük mermi ve fişek üreticilerinden kabul edilen Hornady Manufacturing Company'nin dolar milyarderi sahibi Jason Hornady, av turizmi kapsamında Türkiye'nin Niğde ilini ziyaret etti.

Caprinae tur şirketi ile av turizmi kapsamında ülkemize gelen Jason Hornady, turunu Avfest Dergisi'ne gerçekleştirdiği ziyaretle ve özel bir röportajla tamamladı. Bunun yanında Hornady'e hayranlık duyduğunu belirttiği Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi tarafından üretilen Ventus marka süperpoze bir de av tüfeği hediye edildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuJasonHornadyTürkiyeAv
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
AVCILAR BU DEFA FETÖCÜLERİ AVLADI! AVCILAR BU DEFA FETÖCÜLERİ AVLADI!
SON TARİH BELLİ OLDU! SON TARİH BELLİ OLDU!
16 Nisan Güçlü Türkiye İçin... 16 Nisan Güçlü Türkiye İçin...
Demirci Kent Park Projesini İnceledi Demirci Kent Park Projesini İnceledi
Gebzeliler Seminerde ! Gebzeliler Seminerde !
Zabıta Mevzuat Eğitimleri Başladı! Zabıta Mevzuat Eğitimleri Başladı!
Yukarı Çık

AVCILAR BU DEFA FETÖCÜLERİ AVLADI!
FETÖ ile bağlantıları bulunduğu için meslekten ihraç edilen eski bakanlık çalışanları,

Haberi Oku