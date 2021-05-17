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JÖAK STORE KOCAELİ GEBZE PROGRAMI HK.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı; İl Jandarma Komutanlıklarının gücünü aşan, üstün fizik ve yetenek gerektiren her türlü asayiş olaylarında, afetlerde ve arama kurtarma faaliyetlerinde, toplumsal olaylar ile terörle mücadele harekâtında Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihtiyatı olarak görev yapmak maksadıyla kurulmuştur.

JÖAK STORE KOCAELİ GEBZE PROGRAMI HK.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:14

Katıldıkları operasyonlar ve kurtarma hizmetleri ile tüm Türkiye'nin beğenisini kazananJandarma Genel Komutanlığı'nın gurur kaynağı olan JÖAK'ın, lisanslı ürünleri Türkiye'nin birçok şehrini gezen Jöak Store mobil satış aracı, Marmara bölgesi programı kapsamında Gebze Meydan mevkii üzerinde konumlandırılacak.

 

“Jöak her yerde" parolası ile milletin hizmetinde olan komutanlığın lisanslı ürünlerinin satışı illeri ve askeri birlikleri dolaşan Jöak mobil satış aracı aracılığıyla yapılıyor.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin tanıtım videoları ve broşürlerin dağıtıldığı mobil satış aracında kupa bardak, T-shirt, anahtarlık vb lisanslı ürünler JÖAK markasıyla halka satışa sunuluyor. Mobil Satış  aracı 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında Gebze Meydanında ziyaretçilerini ağırlayacaktır. Koronavirüs tedbirleri ile mesafeli satış kurallarına uyan mobil satış aracında ile yapılan satışlardan  elde gelirlerle şehit olan personellerin ailelerine yardım sağlayan Jandarma Asayiş Vakfı'na da destek olunuyor.

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