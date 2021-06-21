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Judocular Avrupa Arenasından Başarı İle Döndü

Judocularımız Avrupa arenasında başarılı sonuçlar aldı

Judocular Avrupa Arenasından Başarı İle Döndü

21 Haziran 2021 Pazartesi 10:29


 


 

Judo da elde ettiği başarılar ile adından sıkça söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocuları 1,5 yıl aradan sonra çıktıkları ilk Avrupa mücadelelerinden başarılar ile döndüler.

 

PANDEMİ SONRASI BAŞARILI DÖNÜŞ

Pandemi sebebi ile 1,5 yıl aradan sonra Ümitler ve Gençler kategorilerinde ilk defa Avrupa Kupaları düzenlendi. 19-21 Haziran tarihleri arasında gençler Bosna Hersek’te, Ümitler Hırvatistan’da mindere çıktı.

 

EMİRHAN’DAN ALTIN MADALYA

27 ülke 382 sporcunun katılımıyla Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası’nda Kocaeli’ni ve ay yıldızlı judogiyi temsil eden 60 kiloda Emirhan Karahan 1. olarak altın madalyanın sahibi oldu.

 

2 BRONZ MADALYA VE 5.’LİK

Şampiyonada mücadele eden diğer Kağıtsporlu sporculardan 52 kiloda Buketnur Karabulut ve 90 kilogramda Ömer Kemal Aydın 3. olurken +100 kiloda Münir Ertuğ 5. olarak turnuvayı tamamladılar.

 

ÜMİTLERDEN 2 BRONZ

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 24 ülkeden 288 sporcunun katılımı ile düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası’nda ise 44 kilogramda Zeynep Betül Sarıkaya ve 48 kilogramda Elif Kırt 3. , 44 kilogramda Nurten Doğrusoy ise 5. olarak önemli bir başarıya imza attılar.

 








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