Kaarosmanoğlu'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Karaosmanoğlu. mesajında, 95 yıldır ilk günkü coşku ve heyecanla milli şuurla Cumhuriyet Bayramı'nı yine tek yürek kutlamanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

"Cumhuriyetimiz, yüce milletimize sunulmuş en büyük armağandır, yegane emanettir.” diyen Başkan Karaosmanoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet millete ve milli egemenliğine dayanmaktadır. Bu milletin hiçbir boyunduruk altına alınmayacağının ve güçlü yarınlara yürüme iradesinin en büyük nişanesi 29 Ekim’dir. Aziz milletimiz, tarihte olduğu gibi bugün de söz konusu vatan olduğunda canını siper edebileceğini gerek 15 Temmuz darbe girişimine, gerekse bugünkü ekonomik yaptırımlara karşı verdiği topyekün mücadeleyle tüm dünyaya göstermiştir. Sayısız savaşlara rağmen büyük destanlar yazmış, büyük zaferler kazanmış ve Cumhuriyetle taçlanmış olan bu milleti, başarıya taşıyan top tüfek değil, birlik ve beraberlik ruhu olmuştur."

Karaosmanoğlu, "2023 yılı, yani cumhuriyetin 100'üncü yılında da bugün bulunduğumuz noktadan çok daha ileride atalarımızın kanıyla suladıkları topraklarda cumhuriyeti yaşatacağız. Bu vesile ile bize bu cennet vatanı armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve vatan uğruna canını vermiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.