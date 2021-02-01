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Kabe-i Muazzama`ya Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınıyor Saldırganları Lanetliyorum

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz..

Kabe-i Muazzama`ya Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınıyor Saldırganları Lanetliyorum

01 Şubat 2021 Pazartesi 10:53
Kıblemize yapılan saldırı dinimize ve islam medeniyetine yapılmıştır .
Kutsal beldelerimiz Mekke’yi mükerremede Kabe-i muazzama. Medine’yi Münevverede mescidi Nebevi ve Kudüs’ü Şerif’te mescidi aksa islam medeniyetinin kutsalıdır . Müslümanlar kutsallarını korumak ve sahip çıkmak gücüne sahiptir.
Kutsal beldelerimiz ile ilgili Devri Alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak hazırladığımız Hicaz’da peygamber izleri. Medine müdafii Fahrettin Paşa ve Arif Nihat Asya’nın şiir ve naatı ile ilgili hazırladığım belgesel sinevizyonları sizlerle paylaşıyorum.
Hicaz`da Peygamber İzleri Belgeseli
Medine Müdafii Fahrettin Paşa Belgeseli
Şiir ve Belgesel Tadında Peygamber Sevgisi
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Kabe-i Muazzama’ya Saldıranlar Tutuklandı
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan D.D, S.N.B, H.K. ve S.C.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanmaları, 2'si de "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 2'sinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanmasına, 2'sinin ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
Öte yandan olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.
Örgütsel dokümanla ilgili ayrı bir soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, ayrıca "LGBTİ+" isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmesi üzerine resen bir soruşturma daha başlatıldığı belirtildi.(kaynak. Anadolu Ajansı )


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