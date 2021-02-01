Kabe-i Muazzama`ya Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınıyor Saldırganları Lanetliyorum

Kıblemize yapılan saldırı dinimize ve islam medeniyetine yapılmıştır .

Kutsal beldelerimiz Mekke’yi mükerremede Kabe-i muazzama. Medine’yi Münevverede mescidi Nebevi ve Kudüs’ü Şerif’te mescidi aksa islam medeniyetinin kutsalıdır . Müslümanlar kutsallarını korumak ve sahip çıkmak gücüne sahiptir.

Kutsal beldelerimiz ile ilgili Devri Alem belgesel tv programı