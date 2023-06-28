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Kabir ziyareti yapan Çayırovalılara çiçek dağıtıldı

Çayırova Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde kabir ziyareti yapan ilçe sakinlerine çiçek dağıttı.

Kabir ziyareti yapan Çayırovalılara çiçek dağıtıldı

28 Haziran 2023 Çarşamba 12:47

 Çayırova Belediyesi, arife gününde kabir ziyareti yapan Çayırovalıları yalnız bırakmadı. Mezarlıklarda yakınlarını ziyaret eden Çayırovalılara, Sosyal Yadım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akse ve Şekerpınar’da bulunan kabristanlarda çiçek dağıtımı gerçekleştirildi. Mezarlıklarda kurulan çadırlar aracılığıyla ilçe sakinlerine, çiçek dağıtımının yanı sıra çay, su ve çikolata da ikram edildi. Belediye ekipleri gün boyunca kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşların Kurban Bayramı’nı da kutladı.

 

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Mezarlık ziyareti yapan Çayırovalılar, çiçek dağıtım çalışmasından memnun olurken, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti. Küçük yaşta kaybettiği çocuğu için kabir ziyareti yapan Talip Topaloğlu, “Böyle bir hizmet yapıldığı için sevgili belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Küçük yaşta çocuğumu kaybettim ve onun mezarını ziyaret ettim. Buradaki görevli arkadaşlara da hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepinizden” dedi.

 

ÇİFTÇİ’DEN KABİR ZİYARETİ

Bununla beraber Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Akse Mezarlığı’nda kabir ziyareti yapan Çayırovalılarla bir araya geldi. Başkan Çiftçi, buradaki vatandaşlarla bir süre sohbet edip Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Başkan Çiftçi aynı zamanda çiçek dağıtımı gerçekleştiren ekiplere de kolaylıklar diledi. 


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