KABOTAJ BAYRAMI MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk Milleti denizlerinde de egemenlik hakkını kazanmış ve bu tarihi Denizcilik Bayramı olarak kutlamaya başlamıştır.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra denizlerdeki hakimiyetimizin tasdiki niteliğindeki bu yasanın yürürlüğe girmesiyle yabancı devletlerin denizlerimizdeki ticarette hakimiyetleri son bulmuştur. Kabotaj Kanunu denizlerimize sahip çıkma bilincini insanlarımıza aşılamış, denizciliğimizin gelişip büyümesinde de önemli rol oynamıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve dünya üzerinde iki önemli boğaza sahip olan güzel ülkemiz; denizcilikte daha modern seviyelere ulaşmak, ülke ekonomisine katkısını artırmak, denizcilikte daha çok söz sahibi olabilmek için her türlü avantaja sahiptir.

Köklü bir geçmişi olan denizcilik sektörünün; taşımacılık, ulaşım, imalat ve turizm gibi alanlarındaki gelişmesini sürdürmektedir. Türkiye’nin bu zengin potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirerek, dünya deniz taşımacılığındaki payımızın artırılması hepimizin ortak dileğidir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm deniz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Denizcilik sektörünün gelişmesinde emeği geçenler ile tüm denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.