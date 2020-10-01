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Kaçak Akaryakıt Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Gebze'nin Tavşanlı Mahallesinde faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait iş yeri sahasında, araç içerisindeki akaryakıt tanklarından yer üstü tanklarına kaçak akaryakıt aktarıldığı sırada operasyon düzenlendi

Kaçak Akaryakıt Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

01 Ekim 2020 Perşembe 13:12

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde,  Gebze'nin Tavşanlı Mahallesinde faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait iş yeri sahasında, araç içerisindeki akaryakıt tanklarından yer üstü tanklarına kaçak akaryakıt aktarıldığı sırada operasyon düzenlendi
.
Suçüstü yakalanan şüpheliler S.Ö, H.Ö, M.Ö, ve İ.İ, gerekli işlemler için jandarma komutanlığına götürüldü.

Operasyonda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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