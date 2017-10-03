Kaçak atık döken firmaya 5 bin TL ceza!

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Çevre Koruma ve Denetim servisi ekipleri geçtiğimiz günlerde Balçık Mahalle sınırları içerisine kaçak atık döküldüğüne dair aldığı bir ihbarı değerlendirdi. Kaçak atık üzerinde yapılan incelemenin ardından, atıkları döken firma ekiplerce belirlendi ve firmaya 5 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca atıkların kaçak döküm gerçekleştiren firma tarafından toplanması ve usulüne uygun bir şekilde bertaraf edilmesi sağlandı. Bu tür kaçak dökümlere göz açtırmayacaklarını ifade eden ekipler denetlemeleri aralıksız sürdürüyor.