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Kaçak elektrik kullanımı son bulacak mı?

Kaçak elektrik kullanımıyla ilgili bilinçlendirme çalışmaları sürüyor. Ülkenin çözüm bekleyen sorunlarından birisi olarak gösterilen kaçak elektrik kullanımı arttıkça ekonomiden can ve mal güvenliğine kadar abonelerin üzerindeki tehdit de aynı oranda artıyor. Usulsüz elektrik kullanımına devam edilen noktalar tespit edilerek gerçekleştirilen kesim işlemlerinin yanı sıra; kaçak elektrik kullanılan noktalarda mevzuata uygun şekilde 1,5 kat cezalı kaçak tüketim bedeli tahakkuk ettiriliyor.

Kaçak elektrik kullanımı son bulacak mı?

19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:41

 

7/24 sahada bulunan SEDAŞ ekipleri, saha denetimlerinde tespit ettikleri yüksek orandaki kaçak kullanımları tutanakla kayıt altına alırken, vatandaşlara yönelik hayati riskleri azaltmak amacıyla yasadışı elektrik kullanımını ortadan kaldırmayı hedefliyor. 2019 yılında kontrol edilen 85 bin 51 abone arasından 67 bin 617 kişinin kaçak elektrik kullandığı tespit edilirken; toplamda 176 milyon 313 bin 856 kWh kaçak elektrik kullanımına karşılık gerçekleşen kayıp kaçak oranı yüzde 5,96 olarak hesaplandı. 2020 yılında da kaçakla mücadele çalışmalarına devam eden SEDAŞ; kaçak elektrik tüketimini en aza indirerek ülke ekonomisine ve vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

 

Odyakmaz: “Kaçak elektrik en büyük tehlikeler arasında”

 

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, usulsüz elektrik kullanımının yol açtığı tehlikelere dikkat çekti. Kaçak elektrik kullanımının ülke ekonomisine zarar verdiğini belirten Odyakmaz, şunları dile getirdi; “SEDAŞ ekipleri, düzenli olarak sahada kaçak elektrik kullanımı denetimleri yaparak, usulsüz kullanıma göz açtırmamak için gerekli aksiyonları alıyor. Sosyal sorumluluk olarak gördüğümüz kaçak elektrikle mücadele konusunda SEDAŞ olarak tüm gayretimizle çalışıyoruz. Kaçak elektrik, abonelerin can ve mal güvenliğine tehlike oluştururken, ülke ekonomisine de zarar veriyor. Diğer yandan, kaçak kullanım, şebekedeki yükü artırarak elektriğin kalitesini düşürüyor ve kesintilere yol açıyor. Hepimiz adına yaşamsal tehditler barındıran kaçak elektrik kullanımıyla mücadelemizi sürdüreceğiz.”

 

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