Kaçak hafriyata sıkı denetim

İnşaat, yıkıntı ve diğer atıkların belirli alanlara taşınması ve bertaraf edilmesi insan sağlığı, çevre estetiği ve yaşanabilir bir çevre adına büyük önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan aldığı yetkiye dayanarak, il genelindeki atıkların toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf edilme faaliyetlerini yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi hafriyat atıklarının belirlenen sahalarda bertaraf ederek insan ve çevre sağlığı ile aynı zamanda şehir estetiğinin bozulmaması için kapsamlı denetim çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.

KAÇAK DÖKÜMLERE GÖZ AÇTIRILMIYOR

Daha yaşanabilir çevrenin sağlanması ve korunması adına yapılan Hafriyat denetim çalışmaları deniz uçağı, drone, mobil araçlar, hafriyat araçları uydu takip sistemi, hafriyat yönetim bilgi sistemi ve mobese kameraları ile Kocaeli genelinde 7 gün 24 saat gerçekleştiriliyor. Büyükşehir sınırları içerisinde oluşan hafriyat topraklarının, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeden, şehrin estetiği, siluetti açısından görüntü ve çevre kirliliğine neden olmadan, yönetmelik ile belirlenen kurallar çerçevesinde taşınması, geri kullanılması veyahut bertaraf edilmesi süreci titizlikle takip ediliyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Hafriyat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlere Büyükşehir Zabıta ve Jandarma güçleri de katılıyor.

SON 11 YILDA 39 MİLYON 969 BİN TL CEZA KESİLDİ

2872 Sayılı Çevre Kanununun ve Hafriyat Toprağı İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak yapılan denetimlerde, kanun ve yönetmeliğe aykırı hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı faaliyetlerinde bulunanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılından 2019 yılı dahil olmak üzere yaklaşık olarak 39 milyon 969 bin TL para cezası kesildi. 2019 yılında ise şuana kadar 1 milyon 299 bin TL cezai işlem uygulandı.

KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜMLERİ 153’E İHBAR EDİLEBİLİR

İnsan ve çevre sağlığının korunması, daha yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7 gün 24 saat denetim ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların da temiz çevrenin gelecek nesillere aktarılabilmesi ve Büyükşehir Belediyesine yardımcı olabilmeleri için kaçak hafriyat dökenleri gördüklerinde ihbar etmeleri büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, ALO 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi’nden ihbarda bulunarak Büyükşehir Belediyesine yardımcı olabiliyor.