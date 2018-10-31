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Kaçak midye avcılarına ceza

Kaçak midye avlayan 7 kişiye para cezası kesildi.

Kaçak midye avcılarına ceza

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:13

Alınan bilgiye göre, doğu sahili sulak alan mevkisinde, kaçak midye avlandığını fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine polis ve zabıta ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz temizleme aracındaki zabıta memurları ve polis ekipleri, şüphelileri denizden çıkarmaya çalıştı.  Üzerinde dalgıç kıyafeti bulunan ve denizden çıkmamak için bir süre direnen şüpheliler, ifadelerine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.  Kaçak midye avlayan 7 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu"na muhalefet suçundan toplam 9 bin 254 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.



AA
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Anahtar Kelimeler
#kaçakmidye#kocaeli
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