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"Kaçak salep orkideleri" bilime hizmet edecek

Biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen 10 bin orkide yumrusu, KOÜ Umuttepe Yerleşkesi'nde oluşturulan bahçeye dikildi

04 Ocak 2018 Perşembe 13:17

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın biyokaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ele geçirilen 10 bin salep yumrusu, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi'nde oluşturulan bahçeye dikildi.

KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fazıl Özen, yaptığı yazılı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından biyokaçakçılıkla mücadele çalışmalarında ele geçirilen 10 binden fazla salep yumrusunun kendilerine teslim edildiğini belirtti.

Bu yumruları korumak ve yetiştirebilmek için orkide bahçesi alanı oluşturmaya karar verdiklerini anlatan Özen, "Rektörlüğümüz tarafından bölümümüze yaklaşık bin 600 metrekarelik bir alanın tahsis edildi. Bu alanın etrafını çitle çevirerek, sulama hattı çektik. Ayrıca dışarıdan 30 kamyon kadar bitkisel toprak getirildi ve 20-25 santimetre kalınlıkta homojen olarak araziye yayıldı." ifadelerini kullandı. 

Özen, ellerindeki yumruları öğrencilerle 2 ayda belli bir düzen dahilinde bahçeye diktiklerini belirterek, yumruların şimdiden sürgün vererek gelişmeye başladığını aktardı.

Salep orkidesinin, tıbbi değerinin yanında dondurmanın ve salep içeceğinin ham maddesi olmasıyla da önemli bir ticari ürün olduğuna dikkati çeken Özen, şunları kaydetti:

"Salep orkideleri üzerindeki laboratuvar çalışmalarımız devam ediyor. Bu bahçe, salep orkideleri üzerinde bilimsel çalışmalarımızın sürdürülmesi, öğrencilerimizin uygulamalı olarak salep orkidesi yetiştirmesi ve üretilen yumrulardan salep elde edilmesi gibi önemli bilimsel ve ekonomik kazanımlar sağlayacaktır. Bunun hem bölümümüz hem fakültemiz hem de rektörlüğümüz adına bir gurur kaynağı olacağı inancındayız."



AA
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