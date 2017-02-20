Kaçak yapıya 325 bin 746 lira Ceza!

Vatandaşları, kaçak yapı yapmamaları konusunda uyaran yetkililer "Belediye olarak kaçak yapılaşmaya izin vermiyoruz. Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında kontroller yapıyor. Ayrıca gelen ihbarlar da anında değerlendiriliyor. Vatandaşlar, zor durumda kalmak istemiyorlarsa kaçak yapılaşma içinde olmasınlar” dediler. Yetkililer, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre 51 adet kaçak inşaat ile ilgili yıkım kararı alındığını bunlardan 22’sinin yıkıldığını geri kalanın da yasal sürenin tamamlanmasının ardından yıkılacağını söylediler. İzmit’te bir yıl içinde 775 sayılı Gecekondu Yasasına istinaden 11 adet baraka vb. yapıların yıkıldığı da kaydedildi. İlgililer, kullanım süresi dolan 52 adet haraba yapının da yıkımını yaptıklarını bildirdiler.





kaynak: Kocaeli Gazetesi