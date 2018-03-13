Kaçkarların havası Kocaeli’de solunuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’yu Kocaeli’ye taşımaya devam ediyor. 3 gündür devam eden Artvin tanıtım günlerinde ise adeta Artvin Kocaeli’ye geldi. Eşsiz doğasıyla, deniziyle ve birbirinden özgü yöresel ürünleriyle, Kocaelililer adeta Doğu Karadeniz’in incisi Artvin’i görme fırsatı buldu.

ARTVİN TÜM YÖNLERİYLE TANITILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Rize, Gaziantep, Erzurum, Rize ve Trabzon tanıtım günleri ile Kocaeli’de yaşayan vatandaşları Anadolu’ya taşıyor. Adeta bir Anadolu mozaiği olan Kocaeli, bu kez Artvin tanıtım günleri ile kapılarını açtı. Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşen organizasyonda hem Kocaeli’de yaşayan Artvinliler ziyarete ederek memleket hasreti giderdi hem de vatandaşlar Artvin ilini tüm yönleriyle tanıma fırsatı buldu.

YUSUFELİ STANDI

Kocaeli Artvinliler Birliği’nin de destek verdiği Artvin tanıtım günlerine, Artvin’in tüm ilçeleri açtığı stantlarla kendi yörelerine özgü kültür ve sanatlarını tanıtıyor. Karedeniz’in tüm güzelliğini yansıtan stantlardan, Yusufeli İlçesi standı ilgi görüyor. Dünyanın en yüksek 3. barajının yapıldığı ve baraj faaliyete geçtiğinde mevcut yerinin başka bölgeye aktarılacağı Yusufeli ilçesi standında merak edilen her şey cevap buluyor.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Yusufeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fatih Kırbıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Artvin Tanıtım Günleri’nin son derece yararlı bir çalışma olduğunu kaydederek” Artvinimizi, Yusufelimizi Kocaeli’de tanıtmaktan oldukça mutluyuz. Dışarıya göç vermemize rağmen, sürekli de gelişen bir ilçeyiz. Doğa sporları, rafting, kano gibi birçok branş ile gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Spor alanları ile vatandaşlarımızın spor yapma ihtiyaçlarımı karşılıyoruz. Kocaeli’de yaşayan Artvin nüfusunun çokluğu, stantlarımıza da yansıdı. Hemşerilerimize ve Kocaelililere Artvinimizin kültürünü, tarihini tanıtma fırsatı veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Artvin’in tüm yönleriyle yansıtıldığı Artvin Tanıtım Günleri bugün (13 Mart) sona erecek.