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KADEM'den Kocaeli'de Hijyen Kiti Dağıtımı

KADEM Kocaeli Temsilciliği Covid-19 Farkındalığı Oluşturmak Adına Hijyen Kiti Dağıttı

KADEM'den Kocaeli'de Hijyen Kiti Dağıtımı

07 Kasım 2020 Cumartesi 13:41


KADEM ( Kadın ve Demokrasi Derneği ) bünyesinde çalışmalar yürüten Genç KADEM’in hazırlamış olduğu hijyen kitleri , 48 Temsilcilikte eş zamanlı olarak dağıtıldı. KADEM Kocaeli Temsilciliği de Genç Gönüllüleri ile sahadaydı. İçerisinde maske , sabun ve ıslak mendil bulunan hijyen kitlerini Kocaeli’nin çeşitli noktalarında dağıtan Genç KADEM’liler korona virüse karşı farkındalık oluşturmayı amaçladılar. Zaman zaman halk ile röportaj yaparak halkın virüse karşı tutumunu ve duyarlılığını gözlemleme fırsatı bulan Genç KADEM Gönüllüleri , halkın virüse karşı oldukça bilinçli olduğunu belirttiler.

KADEM Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert Erturan ‘’ Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020 tarihinde açıklandı ve o günden bugüne hayatımızda bir çok şey değişti. Tüm dünya ülkeleri bu virüs ile mücadelesini sürdürüyor. Biz de sivil toplum kuruluşu olarak bu süreçte bazı çalışmalarımıza ara vermek , ertelemek durumunda kaldık. Çalışmalarımızı online olarak KADEM Genel Merkezi’mize bağlı kalacak şekilde sürdürüyoruz. İlimizde Genç Gönüllülerimiz ile dağıttığımız hijyen kitleri ile ;TEMİZLİK , MASKE VE MESAFE kuralına dikkat çekmek istedik. Alacağımız tedbirlerle inşallah en yakın zamanda ülkemiz sağlıkla bu günleri atlatır. ‘’ dedi.

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