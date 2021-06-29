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KADES ve Nüfus Hizmetleri İle İlgili Broşürler Vatandaşlarımızla Buluştu

Vali Seddar Yavuz’un talimat ve katkılarıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele"’de farkındalığı arttırmak amacıyla hazırlanan ve nüfus hizmetleriyle ilgili önemli bilgilerin de yer aldığı tanıtım broşürleri vatandaşlarımıza dağıtıldı.

KADES ve Nüfus Hizmetleri İle İlgili Broşürler Vatandaşlarımızla Buluştu

29 Haziran 2021 Salı 12:17

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen programda Vali Seddar Yavuz’a Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser ve nüfus çalışanları eşlik etti.

İş ve işlemlerini gerçekleştirmek için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gelen vatandaşlarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Yavuz, yürütülen hizmetlerde vatandaş memnuniyetinin her şeyden daha önemli olduğunu ifade etti.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusuna ve önemine değinen Vali Yavuz: “Kadına verilen değer, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereğidir. Dolayısıyla kadının saygınlığını ve itibarını korumak, herkes için bir insanlık vazifesidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele de ilgili Bakanlıklarımızın talimatları, Valiliğimizin genelgesi ve koordinasyonunda, kamu kurum kuruluşları ve STK’lar ile iş birliği içerisinde çok önemli hizmetler veriliyor. Bu çalışmaların yanında KADES uygulamasının tanıtımı ve kadınların aktif kullanmaları için de önemli çalışmalar yapıyoruz.” diyerek, vatandaşlarımıza KADES hakkında önemli bilgilendirmelerin yer aldığı broşürleri dağıttı.

Vali Yavuz, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde görev yapan personele de çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Dağıtılan Broşürlerde; Kadına yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES uygulamasına yönelik uyarıcı ve farkındalığı artırıcı bilgilerin yanı sıra Nüfus hizmetlerinde yer alan; Kimlik kartı işlemleri, Pasaport işlemleri, Adres kayıt işlemleri ve Sürücü belgesi gibi iş ve işlemlere ilişkin bilgiler de yer almaktadır.

 

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