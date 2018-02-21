Kadıköy otoparkı ücretsiz hizmet vermeye başladı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, otopark sorununu ortadan kaldıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. İzmit Kadıköy Mahallesi’nde bulunan 805 araç kapasiteli katlı otopark, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar ile ücretsiz hizmet vermeye başladı. 19 Şubat Pazartesi tarihinden itibaren ücretsiz hizmet vermeye başlayan otopark ile bölgedeki trafik yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAK

İzmit Kadıköy Mahallesinde hizmet veren katlı otopark, 19 Şubat 2018 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Bölgedeki trafik yükünü azaltmak ve yasal olmayan parklanmaların önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen uygulama ile ücretsiz katlı otopark, 7 gün 24 saat ücretsiz olarak hizmet verecek.

VATANDAŞLAR MAĞDUR EDİLMİYOR

İzmit Turan Güneş Caddesi’nde, sağlı sollu parklanmanın yasaklanmasının ardından vatandaşlar araçlarını kapalı, katlı otoparka ücretsiz olarak park ediyorlar. Turan Güneş Caddesi’ndeki trafik sıkışıklığını en aza endirecek olan yeni uygulamada vatandaşlar da park yeri konusunda mağdur edilmemiş oluyor.