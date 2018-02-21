banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kadıköy otoparkı ücretsiz hizmet vermeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kadıköy Mahallesi’ndeki 805 araç kapasiteli kapalı katlı ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı.

Kadıköy otoparkı ücretsiz hizmet vermeye başladı

21 Şubat 2018 Çarşamba 10:18


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, otopark sorununu ortadan kaldıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. İzmit Kadıköy Mahallesi’nde bulunan 805 araç kapasiteli katlı otopark, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar ile ücretsiz hizmet vermeye başladı. 19 Şubat Pazartesi tarihinden itibaren ücretsiz hizmet vermeye başlayan otopark ile bölgedeki trafik yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

 

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAK

İzmit Kadıköy Mahallesinde hizmet veren katlı otopark, 19 Şubat 2018 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Bölgedeki trafik yükünü azaltmak ve yasal olmayan parklanmaların önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen uygulama ile ücretsiz katlı otopark, 7 gün 24 saat ücretsiz olarak hizmet verecek.

 

VATANDAŞLAR MAĞDUR EDİLMİYOR

İzmit Turan Güneş Caddesi’nde, sağlı sollu parklanmanın yasaklanmasının ardından vatandaşlar araçlarını kapalı, katlı otoparka ücretsiz olarak park ediyorlar. Turan Güneş Caddesi’ndeki trafik sıkışıklığını en aza endirecek olan yeni uygulamada vatandaşlar da park yeri konusunda mağdur edilmemiş oluyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Köşker gençlerin yanında Başkan Köşker gençlerin yanında
Hak-İş büyük mücadele verdi Hak-İş büyük mücadele verdi
Ceyhan, işçilerle görüştü Ceyhan, işçilerle görüştü
Başbakan Sayın Yıldırım’a Gebze Bölgesi mektubu Başbakan Sayın Yıldırım’a Gebze Bölgesi mektubu
4 işçinin öldüğü trafik kazası 4 işçinin öldüğü trafik kazası
Şehidin adı Gebze'de okula verildi Şehidin adı Gebze'de okula verildi
Yukarı Çık

banner341

banner339

Başkan Köşker gençlerin yanında
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Haberi Oku