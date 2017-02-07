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Kadın girişimciler Gebze’de toplandı

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu’nun şubat ayı icra toplantısı, Gebze Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.

Kadın girişimciler Gebze'de toplandı

07 Şubat 2017 Salı 21:40

  Önemli konularım masaya geldiği toplantının ardından kadın girişimciler bölgede incelemelerde bulundu.

NAİL ÇİLER DE KATILDI

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Gebze Ticaret Odası’nda bir araya gelerek aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıya Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler de katılarak kurul faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve kadınlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

 

BÖLGEYİ TURLADILAR

GTO’da oldukça verimli geçen toplantının ardından Gebze Organize Sanayi Bölgesi de ziyaret edildi. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Vahit Yıldırım’a gerçekleştirilen ziyarette organize sanayi bölgesinin faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Kadın girişimciler, ziyaret sonrasında bölgede tur gerçekleştirdi.

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Kadın Girişimciler Gebze’de Toplandı
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