Söz konusu toplantıda Mesleki Eğitim Çalışma Grubu, Üye ve Kurumsal İlişkiler Çalışma Grubu, Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu, İş Geliştirme ve Proje Çalışma Grubu ve İletişim ve Sosyal Medya Çalışma Grupları oluşturularak çalışma grubu liderleri belirlendi. Ayrıca toplantıda önümüzdeki dönemde yapılacak olan projeler görüşüldü.
Kadın Girişimciler İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, Dilek Çınar başkanlığında toplanarak icra kurulu ilk toplantısını Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirdi.