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Kadın Girişimciler İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, Dilek Çınar başkanlığında toplanarak icra kurulu ilk toplantısını Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirdi.

Kadın Girişimciler İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

29 Mart 2019 Cuma 11:20

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Salonunda yapılan toplantıya, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcıları Fatoş Durak ve Nurhayat Güldüren, Kurul Üyeleri Ayşe Hacet Aşar, Deniz Eraydın, Ebru Tümer Kabadayı, Esma Bektaş, Fatma Sevgi Çiler, Seden Uzel, Sezen Tuğba Koç, Ümmühan Pektekin, Aysun Karadeniz, Ayşen Erbayri, Birsen Çokbaşarıcı, Çiğdem İshakoğlu, Ebru Korkmaz, Özge Karaman, Hazel Uzun, Lale Yılmazel, Leyla Kazan, Melike Andız Gürbüz, Nezehat Çini, Pelin Özkal,KSO Genel Sekreter Yardımcısı Elif Bilgisu, KSO Yönetim Kurulu Üyesi Atalay Kaya ve KSO Üye İlişkileri Sorumlusu Seçkin Ökte katıldı.

Söz konusu toplantıda Mesleki Eğitim Çalışma Grubu, Üye ve Kurumsal İlişkiler Çalışma Grubu, Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu, İş Geliştirme ve Proje Çalışma Grubu ve İletişim ve Sosyal Medya Çalışma Grupları oluşturularak çalışma grubu liderleri belirlendi. Ayrıca toplantıda önümüzdeki dönemde yapılacak olan projeler görüşüldü.

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