banner893
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kadın girişimciler ürünlerini pazarladı

Kocaeli'de kadın girişimciler, el emeği göz nuru ürünlerinin satışını alışveriş merkezinde kurulan stantlarda gerçekleştirdi.

Kadın girişimciler ürünlerini pazarladı

20 Mart 2023 Pazartesi 17:12

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilip, birçok alanda desteklenen kadın girişim üretim ve işletme kooperatifleri çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, bir alışveriş merkezinde kurulan stantta Hanımelller Derince Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kadının Eli Kocaeli Üretim ve İşletme Kooperatifi, İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mehtap Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler ve Aileleri ve Görme ve İşitme Engelliler Derneği ürünlerini sergileyerek satış yaptı. 
 Binbir emekle işlenen el emeği göz nuru ürünlere vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Özellikle çocuklar amigurumi oyuncaklara ilgi gösterdi. El sanatları ürünlerinin ve oyuncakların yoğun olduğu satış stantlarında geri dönüşüm ürünlerinden hazırlanan birbirinden güzel aksesuar ürünleri de göz kamaştırdı. El örgülerinin yanı sıra birbirinden güzel el emeği göz nuru birçok ürünün satışı 2 gün boyunca gerçekleştirildi. 
 Stantta satış yapan dernek üyeleri 2 gün boyunca el emeği ile üreterek hazırladıkları doğal ürünleri satarak kendi bütçelerine katkı sağladı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin maliyetinin 104...
Bu Proje ile İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Kardeş Eli Uzatılacak Bu Proje ile İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Kardeş...
Depremin Vurduğu Pazarcık'a Depremin Vurduğu Pazarcık'a "Kocaeli Çarşısı"...
'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' İçin Kura Çekimi Eş Zamanlı Olarak Devam Ediyor 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' İçin Kura...
Kocaeli Büyükşehir, Hatay esnafına 7 noktada prefabrik çarşı kuruyor Kocaeli Büyükşehir, Hatay esnafına 7 noktada prefabrik...
Valimiz Sayın Seddar Yavuz’ un Nevruz Bayramı Mesajı Valimiz Sayın Seddar Yavuz’ un Nevruz Bayramı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin maliyetinin...
- "Bu çapta bir afetle ekonomik durumu ne olursa olsun hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün...

Haberi Oku