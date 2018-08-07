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Kadın pilotlar hazır

Çayırova TOSB’da üretimlerini sürdüren Anadolu Isuzu, Türkiye'de 8 yıldır düzenlenen ve dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak gösterilen Transanatolia Rallisi'ne ilk kez kadın yarış pilotlarıyla katılıyor.

Kadın pilotlar hazır

07 Ağustos 2018 Salı 15:18

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Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de üretilen ve yarış aracına çevrilen Isuzu D-Max, roll cage sistemi, performanslı motoru, yarış direksiyonu, yarış koltukları ve özel yeşil rengiyle Transanatolia 2018'in favori araçlarından biri olacak.Güçlü ve dayanıklı şasi alt yapısını 4x4 çekiş sistemiyle birleştiren Isuzu D-Max'in pilot koltuğunda Yeşim Nur Mantaş ve Co-Pilot koltuğunda Pınar Çelikel oturacak. 

YARIŞ İZMİR’DEN BAŞLAYACAK 

7 günde toplam 2 bin 850 kilometrelik parkuru aşacak olan Anadolu Isuzu kadın yarış pilotları, yarışa İzmir’den başlayacak, sırasıyla Kütahya, Ankara, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Karaman, Burdur, Denizli üzerinden gidip yine İzmir’de Efes’te yarışı sonlandıracak. Anadolu Isuzu Yarış Takımı pilotları Yeşim Nur Mantaş ve Pınar Çelikel, Türkiye'de 2015 yılından bu yana BajaAnatolia, Rally Halikarnasos, Rally Antiphelos ve Transanatolia yarışlarına katılırken, 2017 yılında düzenlenen Rally Antiphellos’ta Yeşim Nur Mantaş "En İyi Kadın Otomobil Sürücüsü", Pınar Çelikel ise "En İyi Kadın Co-Pilot" seçildi.


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