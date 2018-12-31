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Kadın Yazarlardan Yeni Yıl Mesajı

Kocaeli'deki kadın yazarlar grubunu 2019 için mesajlarını iletti.

Kadın Yazarlardan Yeni Yıl Mesajı

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:44

Huzur gelsin yeryüzüne sağlık yoldaşı olsun

Gözpınarlarından akan sevinç gözyaşı olsun

İnsan olmanın bedeli insanca yaşamaktır

Kim ki kırık gönül yapar ağrımaz başı olsun


 Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geri de bırakıyoruz. Giden yıl  kimimizde hayal kırıkları bırakırken    kimimizin umutları yarı kaldı Kimimiz maddi sıkıntılar çekerken kimimiz ihanetler yaşadık. Kimimizin beklentileri yerini bulmazken kimimiz   mutluluk peşinde koştuk.  Kimimiz türlü hastalıklar yaşadık derman aradık hastane kapılarında koştuk. Sevdiklerimiz gitti ayrılıklar yaşadık. Velhasılı kolay bir yıl olmadı herkes için. Unutmayalım ki bu kadar  hüznün içinde illaki güzellikleri de gördük.

Zaman zaman güneş hepinizin hanesine doğdu.

En önemlisi de hala yaşıyoruz ve nefes alıyoruz buna şükretmemiz gerek

Mutlu olmamız için o kadar sebep var ki "giden yıl olsun" gelen mutluluk huzur barış olsun

Ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirsin.

Hacer Alioglu Yakuti

 

 

Yeni bir yıla merhaba dedigimiz andan itibaren, sevinçlerimiz de üzüntülerimiz de oluyor. Sevincimizi kibirsiz, üzüntümüzü isyansız yaşamak dilegi ile. Bu içinde yaşadığımız değişik, bi garip yüzyılda; hemen hemen herkesin farkına bile varmadan tutulduğu, içten içe yayılan, bazen de iliklerimize kadar hissettiğimiz, belki de çağın vebası da diyebileceğimiz  "yalnızlık" hastalığının karanlık, çetrefilli kuytularına düşmemek dileği ile. Yolumuz, yüreğimiz, zihnimiz hep günlük güneşlik apaydınlık olsun. Yeni yılımız kutlu olsun.

Muradiye MERGİT

 

YENİ YILLAR

Yıllar ve yollar öylesine hızlı bitip gidiyor ki.

Zaman ve saatler hiç durmadan geçerken. Bizi de  ardından koşup gelsin istiyorlar.

Öyleyse geçip giden yılara zamana inat. Yaşadığımıza dair hayata iz bırakacak şeyler yapmak tır.

Yeni yıllar.

Bitip giden yollara yeni çığırlar açmaktır.

Yeni yıllar.

Öyle çığırlar açalımki memlekete faydalı olsun.

Öyle güzel şeyler yazmalıki  yıllarda yollar da izi kalsın.

Yeni yılınız hayırlı uğurlu olsun.


Ümran Yavaş Tepecik

 

Ülkem ve dünya insanları adina;

Hak ve özgürlüklerin eşit olduğu, kimsenin, kimseyi

ötekilestirmedigi, tokun acı, işsizi anladığı, kul hakkindan korkan insanlarin ülkemde daha çok çoğalıp, empati güçleriyle bir birini anlayıp sevgi ve barışın birleştirtigi  huzur dolu 2019 yılı diliyorum.

Aliye Uyanık

 

Gelen yeni seneyle; silahtan cok kalemlerin savaştığı, bedenlerden çok düşüncelerin çarpıştığıbir yıl olsun. sevgi saygı ve sağduyu içerisinde edebiyatın daha fazla dünyaya hakim olması dileğiyle.Unutmayalım her yeni yıl yeni umut demektir.Umudumuz daim kalemimiz keskin olsun.

Sema Doğan

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