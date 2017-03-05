“Kadına Şiddete Dur de” için yürüdüler

Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Kartepe Uzuntarla Mesire alanında “Kadına Şiddete Dur De” için yürüdü. Çok sayıda kadında Karaosmanoğlu’na eşlik etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kartepe Kadınlar Kulübü ile birlikte “Kadına Şiddete Dur de” yürüyüşü gerçekleştirdi. Kartepe Uzuntarla Mesire alanında gerçekleştirilen yürüyüşe AK Parti MKYK, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon (KEFEK) Başkanı ve Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kadın ve vatandaşta katıldı.

“KADINA ŞİDDETE DUR DEMEK, SOSYAL SORUMLULUKTUR”

Kartepe Uzuntarla Mesire alanı içerisinde yaşayan ve doğal ortamlarında yaşamlarını sürdüren hayvanların arasında gerçekleştirilen yürüyüşte, kadına şiddete hayır sözlerini içeren pankartlarda yer aldı. Yürüyüş boyunca kadınlarla sohbet eden Karaosmanoğlu, sağlıklı bir yaşam için hareket etmenin önemine değinen Karaosmanoğlu, ayrıca yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar gününü de tebrik etti. Bu günün kutlanmasında bütün kadınlarımızı bu amaçla kenetlenmeye davet ediyorum diyen Karaosmanoğlu, “Sokakta, caddede, evde, iş yerinde, herkese ulaşarak, Kadına Şiddete Dur demenin sosyal bir sorumluluk olduğunu anlatalım. Bizler ülkemizin gücüne kadınımızla güç katıyoruz” açıklamasını yaptı.