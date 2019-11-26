Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

Kocaeli

Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan

Kocaeli

Valisi Hüseyin Aksoy, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlandığı, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'ne (ŞÖNİM), 2019 yılı içerisinde 2 bin 407 kadının, beraberindeki 492 çocukla başvuru yaptığını ifade eden Aksoy, bu kişilerden 222'sinin hizmetler hakkında bilgilendirme alarak kadın konukevi talebinden vazgeçtiğini, 225'inin ise kadın konukevlerine yerleştirildiğini kaydetti.

Aksoy, 2019 yılının ilk 10 ayında alınan tedbir kararlarının, 4 bin 648 olduğuna işaret ederek, "Önleyici tedbir kararı 4 bin 385, koruyucu tedbir kararı 246, zorlama hapis kararı 17 şeklindedir. 2019 yılı içerisinde yapılan 320 Alo 183 Sosyal Destek Hattı başvurusu, 323 davaya müdahillik çalışması, 80 cezaevinden izinli çıkan eş ve 93 kadın konukevi sonrası izleme takip çalışması müdürlüğümüz meslek elemanlarınca ivedilikle değerlendirilerek, mesleki çalışmalar yürütülmüştür. 2019 yılı içinde 33 farklı eğitimde bin 713 katılımcıya kadına yönelik şiddetle mücadele temalı seminer yapılmıştır." diye konuştu.

Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin sunumlar yapıldı.