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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Üst Geçitler Turuncuya Büründü

Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi amacıyla Büyükşehir, üst geçitleri dünyada kadına şiddetle mücadele rengi olarak sembolleşmiş turuncu renkle ışıklandırdı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Üst Geçitler Turuncuya Büründü

18 Kasım 2019 Pazartesi 10:22

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Doktor Sadık Ahmet ve Bülent Ecevit üst geçitlerini dünyada kadına şiddetle mücadele rengi olarak sembolleşmiş turuncu renk ile ışıklandırdı. Yapılan bu etkinlik, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalığın artırılması amacıyla başladı.

 

15 GÜNLÜK TURUNCU ETKİNLİK

17 Aralık 1999 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ olarak belirlenmiştir. Alınan karar neticesinde de her yıl 25 Kasım tarihinde tüm dünyada ve ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Kocaeli’de de Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi amacıyla, 15-30 Kasım tarihleri arasında Doktor Sadık Ahmet ve Bülent Ecevit üst geçitlerini dünyada kadına şiddetle mücadele rengi olarak sembolleşmiş turuncu renk ile ışıklandırdı.




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