“Kadınımız için sorumluluk alıyoruz”





Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kadınların bedenen ve ruhen daha sağlıklı olması için başlattığı “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinde görev yapan Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda ki antrenör ve idarecilerle bir araya geldi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ında eşlik ettiği buluşmada amaçlarının sağlıklı bir toplum olduğunu söyleyen Karaosmanoğlu, “Ülkemizin mutluluk kaynağı ailedir. Yürüttüğümüz bu proje de tamda bunu hedeflemektedir. Kadınımızın sağlıklı olması için sorumluluk alıyoruz” dedi.

“AİLEYİ KORUMAK VE KALKINDIRMAK İÇİN HAYATA GEÇİRDİK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağılı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç’un da hazır bulunduğu toplantıda, “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinin Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda geldiği son durumda değerlendirildi. Salon salon ve sporcu sayılarının ele alındığı birliktelikte proje hakkında düşüncelerin ifade eden Karaosmanoğlu, “Spor alanlarımız aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi gibi çalışmaktadır. Kadınımız açtığımız bu spor merkezlerinde bilinçleniyor, gelişiyor ve öz güven kazanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık ve Spor Bakanlıklarımızı yakından ilgilendiren “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesini aileyi korumak ve kalkındırmak için hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

“KADINIMIZ SİZİ BİR YOL ARKADAŞI OLARAK GÖRMELİDİR”

Bu proje sayesinde doktora giden ve ilaç kullanan kadın sayısında da büyük düşüş yaşanacaktır vurgusu yapan Karaosmanoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Sağlıklı yaşamak bizim elimizdedir. Bunu sizlerin arasına katılan annelerimize tek tek anlatacağız. Size gelen kadınımız sizi bir yol arkadaşı olarak görmelidir. Bu proje ile her birimiz kadınımızdan dua alacağız. Kadınlarımız spor yaptıkça ve sağlığına kavuştukça öz güveni de yerine gelecektir” diyerek sözlerini tamamladı. Toplantıda kursiyerlerin Başkan Karaosmanoğlu’na ve projeye ait düşüncelerini ifade ettikleri mektuplarda okundu. Birliktelik karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.