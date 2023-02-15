Kadınlar deprem bölgesi için uyku tulumu üretiyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde eğitim veren İZMEK, deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarına devam ediyor. İZMEK’teki kadın üreticiler, merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerden dolayı vatandaşlar için uyku tulumu üretiyor. İlk etapta yaklaşık 250 uyku tulumu üreteceklerini söyleyen öğretmen Leyla Bartan, "Depremzedeler için uyku tulumu üretiyoruz. Bundan önce de İZMEK olarak polar, eşofman takımı gibi ürünler ürettik. Her bedene ve yaşa göre ürünleri üretip deprem bölgesine gönderdik. Bu süreç bitene kadar da çalışmalarımız ve üretimlerimiz devam edecek" dedi.

İHA