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Kadınlar Depremzedeler İçin Üretiyor

Kartepe Belediyesi'nin hizmete açtığı KAR-MEK kurslarında eğitim alan kadınlar, depremzedeler için kıyafet ve uyku tulumları üretiyor.

Kadınlar Depremzedeler İçin Üretiyor

05 Mart 2023 Pazar 20:09

                                        
 
  
  Deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için çalışan KAR-MEK kursiyerleri, polar kumaştan kışlık giysi ve uyku tulumları üretiyor. Deprem bölgesinde çok sayıda ürün gönderen kadınlar, usta eğitmenleri eşliğinde üretmeye devam ediyor. 
 Arslanbey KAR-MEK kursunda görev yapan eğitmen Ayşe Yiğit, "Kursiyerlerimizle birlikte deprem bölgesi için kıyafetler üretiyoruz. Depremi en iyi biz anlarız. Bu acıları bizde yaşadık. Her türlü desteği elimizden geldiğince sağlamaya çalışıyoruz. Allah bugünlerimizi bir daha yaşatmasın" dedi. 
 Eğitmen Emine Yıldırım da, kurs merkezlerinde üretimin devam ettiğini belirterek, "Kursiyerlerimizle birlikte erkek, kız ve kadınlara yönelik kış mevsimine uygun ürünler hazırladık. 11 ilimizi etkileyen depremin yaralarını sarmak için hep birlikte çalışıyoruz. Orada yaşananları en iyi biz biliriz" diye konuştu. 
 Deprem bölgesi için uyku tulumları hazırladıklarını belirten bir diğer eğitmen Seda Baysal ise "Depremin olduğu ilk günden itibaren elimizde olan kumaşlarla üretime başladık. Mevsim şartlarına uygun olarak hazırladığımız uyku tulumlarını gönderdik. Depremi bizler de yaşadık. Acıları yüreğimizde. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın" ifadelerini kullandı. 
                                       










İHA
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