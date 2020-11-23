Kadınlar Kocaeli'de Şiddete Karşı Pedal Çevirdi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadınlar ülkenin dört bir yanında etkinliklerde ve eylemlerde bir araya gelerek şiddete karşı sözünü söyleyecek. Şiddete, tacize, tecavüze ve haklarına dönük saldırılara karşı sözünü söylemek için Kocaeli'de de yan yana gelecek kadınlar, bisiklet turunda buluştu. Şiddete karşı pedal çeviren Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi kadınlar, 25 Kasım günü yapacakları yaşam zincirine de çağrı yaptı. Yaşam zinciri oluşturarak basın açıklamalarını gerçekleştirecek kadınlar, Kocaelili kadınlara çağrı yaptı.



Kadınlar 25 Kasım günü saat 18.30'da İzmit'te İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkının karşısında Yürüyüş Yolu üzerinde buluşacak.











