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Kadınlar Kocaeli'de Şiddete Karşı Pedal Çevirdi

Ülkenin dört bir yanında kadınlar 25 Kasım'da yan yana geliyor. Kocaeli'de de yan yana gelecek olan kadınlar öncesinde şiddete karşı pedal çevirdi.

Kadınlar Kocaeli'de Şiddete Karşı Pedal Çevirdi

23 Kasım 2020 Pazartesi 17:15


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadınlar ülkenin dört bir yanında etkinliklerde ve eylemlerde bir araya gelerek şiddete karşı sözünü söyleyecek. Şiddete, tacize, tecavüze ve haklarına dönük saldırılara karşı sözünü söylemek için Kocaeli'de de yan yana gelecek kadınlar, bisiklet turunda buluştu. Şiddete karşı pedal çeviren Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi kadınlar, 25 Kasım günü yapacakları yaşam zincirine de çağrı yaptı. Yaşam zinciri oluşturarak basın açıklamalarını gerçekleştirecek kadınlar, Kocaelili kadınlara çağrı yaptı. 

Kadınlar 25 Kasım günü saat 18.30'da İzmit'te İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkının karşısında Yürüyüş Yolu üzerinde buluşacak.






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