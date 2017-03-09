Kadınlar olmadan kalkınma olmaz

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Gölet Parkta yapılan kadınlar günü etkinliğine GTÜ akademik ve idari kadın personeli katıldı. Gebze Bölgesinde faaliyet gösteren Kentin Kadınları Derneği (KENT-KA), Bir Umut Engelliler Derneği, Sevgi Melekleri Sanat Atölyesi’nden kadınlar ve Milli Boksör Nagehan Gül Malkoç’unda katıldığı etkinlikte GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün kadınlara gül taktim ederek onların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Rektör Görgün üniversitenin kadın çalışanlarıyla tek tek ilgilenerek bir süre sohbet etti. Görgün kadınlarla yaptığı konuşmalarda tarihimizden ve kültürümüzden gelen kadına saygı anlayışına vurgu yaparak kadının medeniyet olma yolunda önemini “Kadınlarımızın gücü olmaksızın kalkınmayı sağlamak mümkün değildir” ifadeleri ile belirtti. Etkinlik sonunda Sevgi Melekleri Sanat Atölyesi gönüllüleri tarafından Görgün ve eşine el yapımı armağanlar hediye edildi. GTÜ Özel İlk Odak Anaokulu öğrencileri de etkinlikte kendi elleri ile yaptıkları çiçekleri kadınlara hediye ettiler.