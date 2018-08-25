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Kadınlara Ücretsiz Kanser Taraması

Kocaeli Anne Şehir Projesi’ne katılarak spor yapan kadınlara kanser taraması ve bilgilendirilmesi yapılıyor. Tarama ve bilgilendirme 12 ilçede devam ediyor.

Kadınlara Ücretsiz Kanser Taraması

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:03

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde Kocaeli Anne Şehir Projesi’ne katılan kadınlara kanser taraması yapıldı. Gebze’de bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) öncülüğünde 30-65 yaş kadınlara yönelik kanser taraması ve bilgilendirmesi yapıldı.

 

KADINLAR İLGİ GÖSTERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde yapılan kanser taraması ve bilgilendirilmesi etkinliğine Kocaeli Anne Şehir Projesi’ne katılan kadınlar büyük ilgi gösterdi.

 

12 İLÇEDE TARAMA YAPILIYOR
Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) öncülüğünde Kocaeli Anne Şehir Projesi’ne katılarak spor yapan kadınlara 12 ilçede ücretsiz Meme Kanseri, Rahim Ağzı Kanseri, Kalın Bağırsak Kanseri taraması yapılıyor. Tarama yapılan merkezlerde aynı zamanda kadınlara kanser hastalığı ve erken tanı konusunda bilgilendirme yapılıyor.

 

DİYETİSYEN KONTROLÜ
Sağlık taramalarından sonra kadınlara 6 ayda bir tam kan sayımı ve hemogram testleri yapılıyor. Alınan tahliller ve sonuçlar sonrasında kadınlar, uzman diyetisyenler tarafından takip ediliyor. Katılımcı annelere kan tahlili sonuçlarına göre uygun sağlıklı beslenme, kilo takibi, diyet programı ve eğitimler veriliyor.

 

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