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Kadınlardan Depremzedelere El Emeği Destek

Kartepe'de ikamet eden kadınlar tüm gelirin depremzedelere bağışlandığı panayır düzenledi.

Kadınlardan Depremzedelere El Emeği Destek

02 Mart 2023 Perşembe 11:24

                                  
 
 
 
- Kartepe'de ikamet eden kadınlar tüm gelirin depremzedelere bağışlandığı panayır düzenledi.  
  Maşukiye Mahallesi'ndeki El Emeği Göz Nuru Çarşısında düzenlenen panayıra Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, belediyenin birim müdürleri, Maşukiye Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu ve vatandaşlar katıldı. 
 
  Gelirler deprem bölgesine bağışlandı 
 Panayırda, kadınlar tarafından hazırlanan el emeği giyecekler ve yiyecekler satışa sunuldu. Kartepelilerin büyük ilgi gösterdiği panayırda elde edilen gelir, AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderildi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'mizde kurduğumuz iyilik bağı güçlenmeye devam ediyor. Maşukiyeli ablalarımızın, kardeşlerimizin hazırladıkları ürünler, El Emeği Göz Nuru Çarşısı’nda düzenlenen panayırda alıcılarıyla buluştu. Gönlünüze, emeğinize sağlık. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi.  
 





    


İHA
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