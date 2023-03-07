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“KADINLARIMIZA POZİTİF AYRIMCILIK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada:

'KADINLARIMIZA POZİTİF AYRIMCILIK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

07 Mart 2023 Salı 15:58


 

“Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi hayatın her alanında büyük başarılara imza atan, aile ve toplumun temel yapı taşı olan kadınlarımız, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan en değerli varlıklarımızdır.

Tarih boyunca kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran, Kurtuluş Savaşı’nın görünmez kahramanları olan, Cumhuriyet döneminde ülkemizin katettiği mesafede çok önemli katkıları bulunan, istiklalimize ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı en ön saflarda mücadele eden kadınlarımız, geleceğimizin inşasında da önemli rol oynamaktadırlar.

Toplumun yapı taşı aile kurumunun anneleri olan kadınlarımız, son yıllarda giderek artan bir şekilde sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda yer alarak toplumsal hayatta daha aktif rol oynamaktadırlar.

“Cennet annelerin ayakları altındadır” anlayışının mensupları olarak; bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi, bundan sonra da olmayı sürdüreceğiz. Gölcük Belediyesi olarak da; kadınlarımızı her platformda desteklemeye ve pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, şehit ve gazi yakını kadınlarımız başta olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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