Kadınlarımızın Öncülüğünde Ulaşacağız!

Başkan Karaosmanoğlu, “2023 hedeflerine kadınlarımızın öncülüğüyle ulaşacağız”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’ndeki Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) kadın yöneticileriyle bir araya geldi. STK’larda görevli kadın yöneticilerle tek tek ilgilenen hoş geldiniz diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Dedelerimiz bu vatanı bize armağan ettiler. Cumhuriyetimizin en varlıklı ve güçlü dönemini günümüzde yaşıyoruz. Bu yeterli mi asla değildir. Cumhuriyetimizi ve değerlerimizi korumaya devam edecek, 2023 hedeflerine kadınlarımızın öncülüğüyle ulaşacağız” dedi.

“KADININ OLMADIĞI YERDE MEDENİYET YOKTUR”

Kadınlar dünyanın yarısıdır diyerek sözlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Diğer yarsını da sizler yetiştiriyorsunuz. Başımızın tacı, hayatın merkezisiniz. Annemizin, eşimizin ve kızımızın bizim medeniyetimizde büyük yeri vardır. Hakkınız ödenmez. Bizim medeniyetimizde en güzel varlık kızlarımızdır. Samimi bir şekilde değer vermemiz gerekir. Kadının olmadığı yerde medeniyet yoktur. Kadınsız bir medeniyetin gelişmesi de mümkün değildir. Kadın onurludur, çok büyük bir değerdir. Ülkemizde kadının ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ekonomik ve sosyal nedenlerle hor görülmesine asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

“TEK BAYRAK, TEK MILLET, TEK VATAN, TEK DEVLET”

Türkiye maddi ve manevi olarak daha da güçlendikçe mazlumların umudu olduğunun altını çizen Başkan Karaosmanoğlu, “Bu medeniyet yolunda arkamıza bakmadan yürüyeceğiz. Bu coğrafyada yaşamak için güçlü olmaktan başka şansımız yok. Suriye daha düne kadar karşılıklı ticaretimiz vardı. Şimdi milyonlarca Suriyeli ülkelerin dışında mülteci olarak yaşıyor. Rabbim bizi vatansız bırakmasın. Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Devlet anlayışıyla ilerliyoruz. Bu değerlerimize önem vereceğiz” vurgusu yaptı.

“İNANIYORUM Kİ HALKIMIZIN ÇOĞUNLUĞU “EVET” DE BULUŞACAK”

16 Nisan’da yapılacak halk oylamasında vatandaşımızın iradesi sandığa yansıyacaktır şeklinde konuşmasına devam eden Başkan Karaosmanoğlu şunları da kaydetti: “Türkiye’nin ilerlemesi aksatan, krizler çıkaran prangalardan kurtulmalıyız. Anayasa kitapçığının atıldığı dönemleri hepimiz hatırlıyoruz. Koalisyon bozulunca ekonomik istikrarsızlık nasılda canımızı yaktı. Bu sıkıntıları gidermek için önümüzde bir halk oylaması var. Şimdi AK Parti ve MHP bir araya geldi. Bu ayak bağlarını çözelim dedi. Cumhurbaşkanı artık devletini yönetmekle sorumlu olacak. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak adımlar atılacak. 18 yaşa seçme ve seçilme hakkını verdik. Tecrübe edinsin yarınlar onlara emanet diye. Milletimizin sağduyusuna güveniyorum. Büyük çoğunlukla halkımızın çoğunluğu yanlışta değil, “EVET” de buluşacak.”

“STK’LARIN İÇERİSİNDE Kİ KADIN KOLLARIMIZI ÇOĞALTMALIYIZ”

Toplumda maalesef kadınlarımızın belli aralıklarla ezildiğini ve istismar edildiğini ifade eden Karaosmanoğlu, “Bunun önüne geçmek için kadınımıza daha fazla değer vereceğiz. Onu yüceltmek için bilinçlendirmek, kadınımızı bedenen ve ruhen güçlü hale getirmek hepimizin görevidir. Hepimiz insanlara ve kadınımıza fayda üreten, hizmet eden bir bakışla çalışacağız. Hepimizin yapabileceği o kadar çok şey var ki. Komşumuzun elinden tutmak, onunla çay içmenin moralini yükseltmek için yeterli olacağını da bilmeliyiz. Sivil Toplum Kuruluşlarımızın (STK) kendi içlerinde görevleri vardır. Sizleri insanımıza hayrı dokunacak dernekler olarak görüyor ve önemsiyoruz. STK’ların içerisinde olması gereken kadın kollarını çoğaltmalıyız” ifadelerini kullandı.

“KADINLARIMIZA KOL KANAT GERECEĞİZ”

Kadının siyasette, eğitimde, iş hayatında vesselam kendisine yakışan her yerde olmalıdır hatırlatması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kadınımız her zaman toplumun önünde olmalıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kentimde yaşayan, durumuna üzüldüğümüz kadınlarımıza kol kanat oluyor, olmaya da devam edeceğiz. El uzatacağız ve tekrar hayata bağlanmasını sağlayacağız. Kadın Kollarında görev yapan kardeşlerimin ve girişimcilerimizin daha etkin ve verimli görev yapmalarının gereğine inanıyorum. Daha fazla kadın öğretmen, tüccar, siyasetçi ve sayamayacağımız birçok alanda yerini almalıdır. Kadınımız güçlü olmalıdır. Moral değerleri içerisinde ailesinde ki yerini korumalıdır. Kadınımızın statüsünü ve değerini yükseltmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“KADINIMIZ EVİNİN IŞIĞIDIR”

‘’Evden Okula, Haydi Anneler Spora’’ projesine de STK’ların kadın temsilcilerine aktaran Başkan Karaosmanoğlu, “Bu çalışmamıza sizlerin de destek vermesini istiyorum. KO-MEK’de ki çalışmalarımız başta olmak üzere, ortaya koyduğumuz birçok sosyal proje kadınımızın mutlu ve sağlıklı olması içindir. Yüzü gülmeyen annenin yüzünü güldürmemiz lazım. Bu organizasyonlara sizler öncülük yapmalısınız. İyi şeyler akıllı insanlarla büyüyor. Kadınımız evinin ışığıdır. Ülkemizin refah seviyesinin yükselmesinde kadınımızın sosyal sorumluluğu var. Beraber yaşarsak hayat güzel olur” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik daha sonra karşılıklı görüş alışverişi yapılarak sona erdi.