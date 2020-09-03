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Kadıoğlu,“ Amaç halkın sağlığını korumak“

Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kadıoğlu,' Amaç halkın sağlığını korumak'

03 Eylül 2020 Perşembe 14:47

Halk sağlığı çalışmalarının amacının, toplumun sağlığını hastalanmadan önce koruyabilmek, basit tedbirler ve önlemlerle doktora ve ilaca gereksinim duymadan sağlık sorunlarını atlatabilmesini sağlamak olduğunu hatırlatan Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Halk sağlığı, bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak amacıyla bireylerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için gereken tüm sağlık hizmetlerini sunmak esastır. Bizler de Gebze'deki vatandaşlarımıza İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak sunduğumuz birinci basamak sağlık hizmetlerimiz arasında, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'miz (KETEM), Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimimiz (ÇEKÜS), Beylikbağı Sağlıklı Hayat Merkezimiz, Göçmen Sağlığı Birimimiz, Sağlık Evlerimiz bulunmaktadır. Aile sağlığı merkezlerimiz ve çalışan sağlık personellerimiz ile Gebze halkımıza hizmet vermekteyiz."

En yüksek getirili yatırımın, erken yıllarda çocuklara yapılan yatırım olduğuna işaret eden Kadıoğlu, tüm çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlendiğini, sağlıklı olup olmadığının değerlendirildiğini, aşı ve sağlık eğitimi gibi koruyucu hekimlik uygulamalarının sunulduğu bir sağlık hizmeti verdiklerini bildirdi.




AA
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